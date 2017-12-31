В новом году в ДТП на Среднем Урале погибло пять пешеходов

12:40 | 5.01.2018

За четыре дня 2018 года на дорогах Свердловской области произошло 13 наездов на пешеходов. Пять человек погибли, еще восемь получили травмы.



Как пояснили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, все погибшие и пострадавшие пешеходы, находясь в нетрезвом состоянии, передвигались по проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов.



Кроме того, за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 4 158 пешеходов, из них 142 - за неиспользование световозвращающих элементов в одежде, 249 – за нахождение на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.