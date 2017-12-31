Два пожара произошли в Свердловской области этой ночью

11:29 | 5.01.2018

Первый пожар произошёл в Березовском городском округе, сообщение о нём поступило в 02:27. На площади 20 кв.м. горели деревянные надворные постройки. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 12 человек личного состава. К 03:25 открытое горение было ликвидировано, а вот проливка и разбор конструкций были завершены только к 06:44 утра. В результате пожара полностью выгорели надворные постройки, повреждены: кровля, перекрытие, перегородки и стены частного жилого дома.



Буквально через полчаса после первого сообщения о пожаре, 03:11 поступило второе. В Екатеринбурге на улице Академика Постовского загорелся пункт приёма стеклотары. В тушении этого пожара было задествованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава подразделений МЧС. В 03:43 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 06:29. Результатом пожара стало повреждение внутренней отделки строения на площади 50 кв.м.



К счастью в обоих случаях обошлось без жертв.



Фото: Пресс-служба МЧС

