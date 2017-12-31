В Свердловской области проходит акция «Безопасный лед»

16:00 | 3.01.2018

В Свердловской области проходит очередной этап межведомственной профилактической акции «Безопасный лед», спасатели усилили патруль 148 водоемов, особенно это касается мест, где происходит постоянный сброс теплых вод: Белоярское, Рефтинское, Среднеуральское водохранилища, а также Верхнетагильский пруд.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, акция продлится до 8 января. В состав 146 патрульных групп входят сотрудники МЧС, полиции, транспортной прокуратуры, представители Свердловского отделения Всероссийского общества спасания на водах, регионального отделения Российского союза спасателей, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, старосты населенных пунктов, представители сельских управ.