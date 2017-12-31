На Среднем Урале с начала года задержали 250 пьяных водителей

14:22 | 3.01.2018

В Свердловской области продолжаются сплошные проверки по выявлению нетрезвых водителей. С начала года задержано 250 водителей в состоянии алкогольного опьянения, за вчерашний день, 2 января, выявлено 88 случаев.



Все нарушители понесут административную ответственность — им грозит лишение права управления и крупный штраф. 15 водителей будут привлечены к уголовной ответственности за повторное управление в пьяном состоянии, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.



Всего с начала года выявлено более шести тысяч нарушений правил дорожного движения, 240 из них — при перевозке детей, 170 — непредоставление преимущества в движении пешеходам, 30 — выезд на полосу встречного движения, более 1 тысячи — неиспользование ремней безопасности.