В Свердловском ГУП «Газовые сети» меняется руководство

12:51 | 3.01.2018

По результатам конкурса, состоявшегося на заседании Межведомственной комиссии по эффективности управления государственной собственностью Свердловской области 19 декабря 2017 года новым генеральным директором ГУП СО «Газовые сети» стал Геннадий Васильевич Вечканов. Результаты конкурса МУГИСО объявило в самый канун нового года 26 декабря.



Сам конкурс на замещение вакантной должности генерального директора государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» был объявлен МУГИСО во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 01.08.2017 № 618-РП, т.е. ещё летом 2017 года.



Напомним, что ГУП СО «Газовые сети» с декабря 2011года возглавлял Владимир Яхлаков, но после проверки проведённой прокуратурой Свердловской области, к Яхлакову появились вопросы, и 29 августа 2016 Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-директора, обвиняемого в махинациях с бюджетными деньгами на сумму в 51 млн рублей, к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.



В феврале 2013 года, когда стало ясно, что предыдущий директор газовой компании уже не сможет вернуться к исполнению служебных обязанностей, газовый ГУП возглавил Алексей Шубинский, проработавший на должности генерального директора до июля 2017 года.



С июля 2017 исполняет обязанности генерального директора компании Владимир Шулаев.



С какого числа приступит к управлению компанией новый руководитель пока не известно.



