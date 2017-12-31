Беременную собаку неизвестные повесили в лесу около Широкореченского кладбища

14:43 | 2.01.2018

В Екатеринбурге в лесу около Широкореченского кладбища найдено мертвое тело собаки тойки, привязанное к дереву. По словам руководителя благотворительного фонда помощи животным Марины Шарифуллиной, его изучают ветеринары. Собака оказалась беременной.



Рядом с деревом, на котором повесили тойку, были обнаружены костровище и бутылки. Заявление о жестоком обращении с животным подано в восьмое отделение полиции Екатеринбурга. За жестокое обращение с животными виновным грозит лишение свободы до трех лет или штраф до 80 тысяч рублей.



Фото: rodina-kuban.ru