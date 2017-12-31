За два праздничных дня, 31 декабря и 1 января, в Екатеринбурге задержали 13 пьяных за рулём

14:21 | 2.01.2018

В усиленном режиме работают сотрудники Госавтоинспекции в праздничные дни. Только за последний день «старого» года и первый день нового, 2018 года инспекторами ГИБДД пресечено 1 тыс. 435 нарушений Правил дорожного движения. 13 нарушений ПДД связано с управлением автомобилями пьяными водителями, ещё 14 человек привлечены к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении четырех водителей возбуждены уголовные дела, сообщили изданию «Накануне.RU» в ГИБДД Екатеринбурга.



Помимо этого, привлечено к административной ответственности 74 водителя, нарушивших правила проезда пешеходных переходов. Более 160 водителей и пассажиров забывают пользоваться ремнями безопасности. 57 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобиле: дети находились в машине без детских удерживающих устройств и ремней безопасности. 383 пешехода привлечены к административной ответственности за переход проезжей части дороги в неустановленном месте.



Напомним, что усиленный контроль за соблюдением водителями и пешеходами требований Правил дорожного движения продлится до окончания новогодних праздников и рождественских каникул.



Фото: chelyabinsk.74.ru