Ночью в Екатеринбурге загорелось три автомобиля

11:32 | 2.01.2018

Второго января в 22:05 на Проспекте Космонавтов загорелся автомобиль "Hyundai Solaris". На вызов выехало 13 сотрудников МЧС, которые справились с пожаром за две минуты. Повреждениям подверглись салон и лобовое стекло.



Помимо этого, в Первоуральске загорелся грузовой автофургон. С ним пятеро пожарных справились за три минуты.



Не повезло владельцу автомобиля ВАЗ-2108 из посёлка Старопышминск Берёзовского городского округа. Несмотря на прибытие пожарных, его машина сгорела полностью.



Фото: baikal24.ru