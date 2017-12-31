Дед Мороз поздравил осужденных в колонии Невьянска

13:17 | 1.01.2018

В невьянской исправительной колонии № 46 в Новый год офицеры отдела по воспитательной работе организовали для своих подопечных поздравление Деда Мороза.



Новогодний волшебник в сопровождении капитана внутренней службы Сергея Колмогорова посетил осужденных всех отрядов учреждения и пожелал им счастья, удачи, скорейшего освобождения и воссоединения со своими семьями. Роль Деда Мороза исполнил один из осужденных — участник кружка художественной самодеятельности ИК-46.



Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области