Сотрудники ГИБДД задержали депутата гордумы Алапаевска за рулем в нетрезвом состоянии

10:57 | 31.12.2017

Депутат городской Думы города Алапаевска Свердловской области Андрей Дедюхин был задержан инспекторами ГИБДД за подозрение в езде за рулем в нетрезвом виде. Невооруженным взглядом было заметно, что 56-летний мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.



По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, медицинская экспертиза подтвердила, что депутат гордумы Алапаевска Андрей Дедюхин был пьян за рулем. Теперь в отношении него заведено административное дело о правонарушении.



Напомним, что в алапаевской Думе депутат Андрей Дедюхин занимает должность председателя комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам.



Фото: knews.by