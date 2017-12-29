Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 29 декабря 2017 года

13:26 | 30.12.2017

За прошедшие сутки с 08:00 29.12.2017 до 08:00 30.12.2017 на территории Свердловской области зарегистрировано 143 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 68 преступных деяний. Из них: 3 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 4 грабежа, 26 краж чужого имущества, в том числе 1 квартирная, факт мошенничества, 9 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 3 факта сбыта и 6 — хранения.



За прошедшие сутки на территории области произошло 7 ДТП, в которых пострадало 6 человек, 1 погиб.



За минувшие сутки на территории области проведено 46 мероприятий, в которых приняли участие 21 800 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 225 сотрудников полиции, 3 представителя ОМОН, 7 — ОВО Росгвардии, 76 — ЧОО, 90 — КРС. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области