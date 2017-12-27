Скончался исследователь истории Екатеринбурга Сергей Погодин

12:16 | 30.12.2017

На 42-м году жизни, 28 декабря скончался известный писатель, исследователь истории Екатеринбурга, автор книги «История, тайны и легенды «Дома чекиста» Сергей Погодин.



О скоропостижной смерти Погодина сообщает пресс-служба Художественного музея Эрнста Неизвестного. «Сергей Погодин, как председатель правления Клуба друзей Художественного музея Эрнста Неизвестного сделал очень многое для популяризации деятельности нашего музея и его дальнейшего развития», – отмечено на сайте музея.



Фото: tass.ru