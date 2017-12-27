За «Платона» ответишь. Суд вынес приговор дальнобойщику за стачку против системы

17:59 | 29.12.2017

К 35 часам обязательных работ приговорил Березовский городской суд координатора свердловского отделения «Объединения перевозчиков России» Максима Фокина.



Максим в числе других водителей принимал участие во всероссийской стачке против системы «Платон».



Напомним, государственная система взимания платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам «Платон» была запущена в 2015 году. Она сразу вызвала массовые акции протеста водителей-дальнобойщиков.



Стачка дальнобойщиков проходила во многих городах России — от Москвы до Дальнего Востока. Водители большегрузных тягачей по всей стране выступают за отмену «Платона».



15 декабря Максим Фокин на своём тягаче стоял на 20-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги, рядом с машиной Фокина стояли ещё один грузовик и внедорожник. На машине Фокина был размещён плакат с надписью против «Платона», также на тягаче был установлен флаг с символикой «Объединения перевозчиков России». Водители сидели грелись и разговаривали в машине Фокина, когда к ним подъехали полицейские и, посчитав, что все трое участвуют в несанкционированном пикете, выписали протоколы за участие в несанкционированном мероприятии в соответствии со статьёй 20.2 КоАП, а также изъяли плакат и флаг.



Процесс над Фокиным проходил в Березовском городском суде в четверг, 28 декабря, и закончился только в 22:00.



«Мои защитники развалили дело. И всем находившимся в зале было понятно, что оснований привлекать меня к ответственности нет. Я проводил одиночный пикет. На остальных авто признаков публичной агитации не было. Но вышла судья и огласила приговор. Будем обжаловать постановление», — сказал после оглашения приговора Максим Фокин.



Протоколы, составленные в отношении двух других участников стачки, Германа Рожкова и Андрея Антакова, Березовский городской суд рассмотрит позже, и каждый в отдельности.



Фото: Максим Фокин