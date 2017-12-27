В поселке Шабровском в Екатеринбурге одну из улиц закрыли до конца апреля

14:18 | 29.12.2017

В поселке Шабровском перекрыто движение по улице Калинина на участке от Советской до Лесной. Причиной стали ремонтные работы на теплосети.



Движение будет закрыто с 27 декабря 2017 года по 29 апреля 2018 года.



Автомобилистам предлагаются объезды по Советской, Серова, Лесной, Российской улицам.