Синоптики предупредили свердловчан о четырехдневном смоге

11:06 | 29.12.2017

На протяжении четырех дней, с 29 декабря по 2 января, в Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.



«С 20 часов 29 декабря 2017 года до 20 часов 2 января 2018 года на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщают синоптики.



В связи с этим объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.





Фото: news-burg.ru