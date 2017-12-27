«Газель» с газовыми баллонами в кузове загорелась в ДТП под Екатеринбургом

Вчера поздно вечером на 1-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло ДТП. Водитель автомобиля Skoda, не пропустив грузовой фургон «Газель», двигающийся в Кольцово, допустил столкновение с ним. После столкновения произошло опрокидывание и возгорание автомобилей. Ситуация усугублялась тем, что в кузове «Газели» находились газовые баллоны.Еще до приезда спасателей очевидцы происшествия стали тушить загоревшиеся машины и вытащили газовые баллоны из кузова автофургона.В результате аварии водитель автомобиля Skoda был госпитализирован. Более точные причины ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.Фото: служба спасения «Сова»