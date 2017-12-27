Екатеринбургская епархия подготовила новогодние подарки для бездомных: фрукты, конфеты и иконы

14:57 | 28.12.2017

В Екатеринбургской епархии решили сделать подарки для малоимущих и бездомных. В подарочный набор входят фрукты, конфеты и маленькие иконы.



Также при Александро-Невском Ново-Тихвинском монастыре состоится благотворительная трапеза на 1500 человек. Специально для этого уже закуплено 150 кг горбуши, сообщили в пресс-службе епархии.



Бесплатные праздничные обеды проходят сегодня по адресу: ул. Зеленая Роща, 1.





Фото: ekaterinburg-eparhia.ru