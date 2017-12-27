Градсовет Екатеринбурга хочет расширить свои полномочия

13:05 | 28.12.2017

На последнем в 2017 году заседании Градостроительного совета Екатеринбурга было озвучено предложение по расширению полномочий совета, речь идет о разработке правил землепользования и застройки ключевых объектов. С такой просьбой к главному архитектору Екатеринбурга Андрею Молокову обратился глава Градсовета Михаил Вяткин, передает ЕТВ.



«Если бы у нас была возможность посмотреть некоторые проекты заранее, обсудить их и дать свою оценку, то можно было бы избежать многих ошибок. Мне бы хотелось, чтобы в правилах появилась фраза «архитектурно-градостроительный облик здания согласовывается главным архитектором года на основе решения Градсовета», хотя бы в случае ключевых объектов», — сказал Вяткин.



По мнению членов Градсовета, подобная система могла бы значительно помочь по такому важному вопросу, как снос телебашни.



Напомним, что ранее Союз архитекторов, Градсовет и бюро «ОСА» написали письмо Андрею Козицыну со своими предложениями по застройке участка без сноса телебашни.





Фото: 66.ru