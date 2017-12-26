В Екатеринбурге полиция ищет женщин, пострадавших от действий грабителя

Полиция Екатеринбурга ищет потерпевших от действий грабителя. Ранее судимого 35-летнего жителя Свердловской области задержали ночью 26 декабря после двух ограблений, произошедших на улицах Комсомольской и Мира.Жертвами злоумышленника становились женщины, грабитель отнимал у них сумки и скрывался. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к иным подобным преступлениям на территории Екатеринбурга. В связи с этим полиция обращается к гражданам, которые, возможно, также стали жертвами данного человека, с просьбой сообщить об этом в органы внутренних дел. Контактные телефоны: +7 (963) 4448295 (уголовный розыск), 8 (343) 294-14-94 (дежурная часть).