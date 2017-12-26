В Краснотурьинске откроется российско-китайское предприятие по переработке красных шламов

09:44 | 28.12.2017

Китайский холдинг Shewu Technology Group Corp. готов создать предприятие по переработке красных шламов в Краснотурьинске, соглашение о сотрудничестве уже подписано с Корпорацией развития Среднего Урала. Речь идет о проекте стоимостью 7 миллиардов рублей, китайские предприниматели ищут российского партнера для создания совместного предприятия. Холдинг Shewu готов предоставить технологии и оборудование для восстановления из шламов железа.



«Краснотурьинск — лучшая территория для создания предприятий по переработке красных шламов в продукты с высокой добавленной стоимостью. Здесь практически неограниченная ресурсная база, налоговые льготы и заинтересованность властей в развитии территории. Собственником шламохранилища является муниципалитет, что гарантирует беспрепятственную работу инвесторам», — говорит руководитель направления по привлечению резидентов КРСУ Илья Пачкай.



Продуктами переработки красных шламов являются железо, редкоземельные металлы (скандий и галлий) и востребованные строительные материалы, в том числе утеплители. В мире на основе красных шламов выпускают кирпичи, цементные смеси, пигменты для плитки, лакокрасочной и пластмассовой промышленности, материалы для дорожного строительства.



В Краснотурьинске, по подсчетам экспертов, находится 60 миллионов тонн красных шламов.





Фото: oknamedia.ru