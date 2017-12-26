На улице Фрунзе в Екатеринбурге водитель сбил женщину, выбежавшую на дорогу

22:42 | 27.12.2017

Сегодня, 27 декабря, в районе часа дня на улице Фрунзе произошло ДТП, в котором оказалась сбита женщина. Происшествие случилось поблизости от перекрёстка с улицей Сурикова. На записи с видеорегистратора машины свидетеля видно, что пешеход резко выбежал на дорогу, пытаясь избежать движущейся на него машины Chevrolet.



В это же время по встречной полосе, на которую выбежала женщина, двигался белый Nissan. Водитель смог заметить пешехода слишком поздно и не успел затормозить, в результате чего сбил женщину. Свидетель подтверждает, что водитель Nissan не видел женщину и просто не мог успеть избежать столкновения. После этого автомобиль врезался в вышеупомянутый Chevrolet.



От удара женщину подкинуло на метр вверх и перевернуло. Сообщается, что серьёзных повреждений она не получила.



Фото: autoassa.ru