Прокуратура отказалась от иска на три миллиона рублей к бывшему вице-мэру Белоярки по ЖКХ

19:37 | 27.12.2017

Белоярская межрайонная прокуратура отказалась от иска к бывшему вице-мэру Белоярки по ЖКХ Сергею Прохоренко. В июле этого года надзорное ведомство обратилось в Белоярский районный суд Свердловской области с гражданским иском, сумма которого составляла 3 миллиона 200 тысяч рублей. Именно столько, по данным следствия, чиновник получил в виде взятки от подрядчика, который занимался строительством газовых котельных в муниципалитете.



В августе рассмотрение иска было приостановлено до рассмотрения апелляционной жалобы, которую подали адвокаты Прохоренко в Свердловский областной суд, пытаясь оспорить решение Белоярского райсуда от 5 июня. Согласно ему чиновнику было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и со штрафом в размере 233 миллионов рублей.



На прошлой неделе, 18 декабря, Сергей Прохоренко был освобожден из-под стражи. Такое решение принял Свердловский областной суд. Он отменил приговор от 5 июня, направив уголовное дело повторно в Белоярский районный суд на рассмотрение другим составом суда.



В этот же день, 18 декабря, Белоярский районный суд возобновил производство по делу о рассмотрении иска прокуратуры, но по неизвестным причинам отказался от него на заседании 25 декабря. Отказ от иска, согласно картотеке, принят судом. В связи с этим производство по гражданскому делу прекращено.