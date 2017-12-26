Двухэтажку на Уралмаше, признанную аварийной 4 года назад, наконец снесут

19:19 | 27.12.2017

Дом по адресу Калинина, 75, наконец-то снесут. Аварийным здание, построенное в 1949 году, признали еще четыре года назад, но полностью расселение жителей дома закончилось только в этом году.



До конца этой недели площадку, где находится дом, должны полностью расчистить. В этом году в районе снос аварийных зданий завершится. Однако уже известно, что в следующем году снесут дом по адресу Краснофлотцев, 44, который был расселен некоторое время назад.



Фото: neogeograph.com