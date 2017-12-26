Свердловского коммуниста исключают из КПРФ. «Подарок на Новый год»

16:08 | 27.12.2017

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер с сегодняшнего вечера может стать беспартийным. Из Москвы пришла установка исключить его из КПРФ. Собрание Чкаловского местного отделения партии по этому вопросу состоится сегодня, 27 декабря, в 19:00. Как заявил veved.ru парламентарий, после исключения он намерен «работать еще больше» на благо свердловчан.



«Подарок мне от КПРФ на Новый год. Я отдал КПРФ достаточно сил, времени и денег. Времени жальче всего: оно не возвращается. Но для меня интересы жителей Свердловской области стоят выше партийных интересов, особенно если интересы партии путаются с интересами кучки бюрократов, а помогать родному региону я могу всегда и без всяких должностей», — прокомментировал исключение из КПРФ сам парламентарий.



По данным внутрипартийных источников издания, исключение Вегнера из КПРФ связано с тем, что он открыто выступил в поддержку директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, который рассматривается как один из кандидатов в президенты России от коммунистов.