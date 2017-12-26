В оргкомитет поступила первая заявка на разработку концепции ЭКСПО-парка в Екатеринбурге

15:00 | 27.12.2017

Оргкомитет принял первую заявку на разработку концепции ЭКСПО-парка в Екатеринбурге.



Напомним, что конкурс стартовал 22 декабря, а заявки будут приниматься до 21 января. Еще месяц, до 21 февраля, будут приниматься сами конкурсные предложения.



Конкурс проводится по двум номинациям: социально-философская концепция и архитектурно-градостроительная концепция. Победитель второй номинации получит 2 млн рублей, вознаграждение за второе и третье место составит 1 млн и 500 тыс. рублей соответственно, еще 10 участников получат по 100 тыс. Победителю в номинации «Лучшая социально-философская концепция» вручат 500 тыс., за второе и третье место дадут 150 и 100 тыс. рублей соответственно, еще 10 участников получат по 20 тыс.



Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в случае победы заявки Екатеринбурга на берегу Верх-Исетского пруда разместится ЭКСПО-парк. По словам главы региона, это будет практически новый город — район с самыми современными технологиями и инфраструктурой.



Свои заявки следует отправлять по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, офис 717г, Автономная некоммерческая организация «Заявочный комитет ЭКСПО-2025». Электронная почта: future@exporussia2025.com (с пометкой «Конкурс на разработку концепции ЭКСПО-2025»).





Фото: echospb.ru