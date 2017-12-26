Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 будут продвигать полмиллиона предпринимателей

14:21 | 27.12.2017

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» поддержала заявку Екатеринбурга на проведение выставки ЭКСПО в 2025 году и подписала соглашение о сотрудничестве с заявочным комитетом.



«Проведение Всемирной выставки важно не только для Екатеринбурга, где будет фактически построен город будущего, но и для всей страны в целом: это позволит нам переосмыслить свое место в глобальном мире. Например, сейчас только 1 % российских предприятий экспортирует свою продукцию, а их должно быть не менее 40–50 %. Любой человек, который только начинает собственный бизнес, должен понимать, что одна из его целей — экспортировать продукцию, чтобы быть на пике своей предпринимательской формы. И такое глобальное мероприятие, как ЭКСПО, — это как раз тот фактор, который поможет отечественным бизнесменам в достижении данной цели», — отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.



Отмечается, что соглашение будет подкреплено целой серией совместных проектов по продвижению заявки среди представителей малого и среднего бизнеса РФ.



«У российских предпринимателей есть уникальная возможность принять участие в разработке идей, а потом и в строительстве нового, огромного района площадью 555 га, который сольется с центром Екатеринбурга. Это будет совершенно новая модель жизни, город, где люди будут жить в другой реальности. Поэтому нам уже сейчас нужна обратная связь от представителей малого и среднего бизнеса, которые всегда являются генераторами идей самых амбициозных мировых проектов. Уверена, что у российских бизнесменов есть тысячи уже созданных технологий для счастья, которые могут качественно улучшить жизнь на этой планете. И наша миссия — объединить креативных людей под брендом ЭКСПО», — сказала генеральный директор заявочного комитета Светлана Сагайдак.



В настоящее время «Опора России» имеет 15 представительств в 8 странах мира и объединяет почти полмиллиона предпринимателей.



Напомним, что в случае победы ЭКСПО-2025 пройдет в Екатеринбурге с 2 мая по 2 ноября. Конкурентами уральской столицы являются Баку, Париж и Осака.