Рубрика: Новости дня
13:09 | 27.12.2017
Свердловские спасатели получили медали МЧС России
«Каждый день спасатели Свердловской области выполняют ответственную и важную миссию: приходят на помощь, оберегают и спасают жизнь людей в любой экстренной ситуации. В нашей сложной, ответственной, почетной профессии, требующей высокой квалификации, мужества, умения работать в команде, служат только профессионалы. В нашем коллективе нет случайных людей, спасатель — это образ жизни», — сказал временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.
От имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сотрудников МЧС поздравил министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев.
«Территорию Среднего Урала защищает 9-тысячный коллектив спасателей. В 2017 году вашими усилиями потушены свыше 10 тысяч пожаров, устранены последствия пяти сотен ДТП. Оперативные действия в период паводка, при ликвидации природных и техногенных возгораний, дорожных аварий позволили избежать гибели более 5 тысяч человек. За счет мер профилактики в регионе удалось добиться заметного снижения смертности от огня и на водных объектах. Пусть главной наградой за ваш нелегкий труд и тысячи спасенных жизней будет безмерная благодарность людей», — отметил министр.
С поздравлениями также выступили начальник Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России Анатолий Супруновский, председатель Свердловского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Сергей Бакиров и другие.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
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