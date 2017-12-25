На Среднем Урале названы лучшие спортивные журналисты 2017 года

В Свердловской области определили 10 лучших спортивных журналистов 2017 года. Конкурс SportDrive, организованный региональным министерством физической культуры и спорта, проводится ежегодно. Победители получили памятные призы.В тройку лучших спортивных журналистов вошли: представитель «Областного телевидения» Александр Кесель, репортер телеканала «41-Домашний» Дмитрий Изгагин и Данил Паливода из «Областной газеты».В номинации I Love Supersport победу одержал Сергей Храмушин (ГТРК «Урал»), награду «За вклад в профессию» получил председатель Гильдии спортивных журналистов Свердловской области и пресс-секретарь хоккейного клуба «Уральский трубник» Алексей Курош, лучшими фотографами стали Владислав Бурнашев (JustMedia.ru) и Алексей Булатов («Комсомольская правда»), среди муниципальных СМИ выделился Евгений Берстенев («Телекон», Нижний Тагил), открытием года стал Андрей Леонов («КП-Урал»), за лучший репортаж об авиационных и технических видах наградили Дарью Храмцову («Областное телевидение»).«Мы все понимаем, что какие бы соревнования и какого уровня ни проходили, если они не будут освещены в средствах массовой информации, о них никто не узнает. В руках спортивных журналистов — продвижение темы физкультуры и здорового образа жизни. Во многом благодаря качеству ваших репортажей, фотографий, новостей жители Свердловской области принимают решение активно заниматься спортом и физкультурой», — сказал министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт.Отметим, что в 2017 году в Свердловской области состоялось 8 200 спортивных и физкультурных мероприятий.