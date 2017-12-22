Свердловчанину за кражу бензопилы у соседей грозит до шести лет колонии

12:45 | 24.12.2017

Сотрудники уголовного розыска ОВД Богдановича установили и задержали подозреваемого в краже импортной бензопилы стоимостью 20 тысяч рублей, совершенной из частного дома в селе Чернокоровское. Им оказался местный житель 1991 года рождения, ранее судимый за причинение побоев. Он не стал отрицать свою причастность к преступлению и сознался в содеянном. По его словам, ночью он вместе с 30-летним приятелем распивал спиртные напитки, а когда спиртное закончилось, решил обворовать соседей.



Мужчина был задержан по горячим следам благодаря бдительности хозяйки частного дома, из которого была похищена бензопила. Рано утром она услышала подозрительный шум в сенях. Оказалось, что злоумышленник сначала перелез через ограду, затем проник в сени через окно, забитое фанерой, и похитил из кладовой деревообрабатывающий инструмент. Приступив к подворовому обходу населенного пункта, сыщики на одном из соседних участков нашли украденную бензопилу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением»). Санкция данной статьи среди прочего предусматривает наказание в виде 6 лет лишения свободы.