Накануне массовое ДТП спровоцировало огромные пробки на Кольцовском тракте

Вчера вечером на 3-м километре Кольцовского тракта произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. Из-за нескольких небольших аварий образовалась огромная пробка.По предварительной информации, никто не пострадал. Для регулирования движения на опасный участок выезжали сотрудники ГИБДД.