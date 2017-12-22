КХЛ: «Автомобилист» переиграл финский «Йокерит» по буллитам

10:36 | 22.12.2017

Екатеринбургская хоккейная команда «Автомобилист» в выездном матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ обыграла финский «Йокерит» по буллитам. Встреча закончилась счетом 3:2.



Следующая для «Автомобилиста» игра пройдет 27 декабря против санкт-петербургского «СКА».