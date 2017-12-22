Жюри конкурса государственной социальной рекламы оценило работу свердловских приставов

20:42 | 20.12.2017

Служба судебных приставов Свердловской области заняла первое место в номинации «Лучшая видеореклама» на всероссийском конкурсе государственной социальной рекламы «Импульс», а также получила Гран-при за свою работу. Жюри оценило видеоролик «Вспомни о своём ребёнке — заплати алименты».



Автором ролика является сотрудник пресс-службы ведомства Роман Дорохин, главную роль исполнила шестилетняя Алёна Кочкина.



В пресс-службе УФССП по Свердловской области сообщают, что победителей и призёров конкурса торжественно наградили в Москве 19 декабря.



Фото: fssprus.ru