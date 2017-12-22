Руководство Франко-российской ТПП поблагодарило Евгения Куйвашева за открытость и внимание к проблемам бизнеса

09:25 | 20.12.2017

Плодотворным назвали во Франко-российской торгово-промышленной палате состоявшийся в начале декабря визит бизнес-делегации в Свердловскую область, особо отметив открытость свердловских властей и лично губернатора Евгения Куйвашева.



Визит делегации предприятий во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в России Сильвѝ Берма̀нн был приурочен к празднованию 15-летия «Альянс-Франсез Екатеринбург» — общественной культурно-просветительской организации, миссией которой является распространение французского языка и литературы в мире.



«Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за личную встречу с участниками нашей делегации. Мы очень ценим вашу открытость к новым возможностям взаимодействия и ваше внимание к проблемам бизнеса. Встреча позволила французским предприятиям узнать об экономическом потенциале региона, что непременно будет способствовать плодотворному сотрудничеству между французским деловым сообществом и Свердловской областью», — говорится в письме губернатору за подписью генерального директора Франко-российской торгово-промышленной палаты Павла Шинского.



О значительном интересе французских компаний к работе в Свердловской области говорила и посол Франции в РФ г-жа Берма̀нн. Она выразила мнение, что товарооборот между Средним Уралом и Францией имеет потенциал к удвоению.



Стоит отметить, что по итогам 2016 года объем товарооборота составил порядка 215 миллионов долларов США. В Свердловской области успешно реализуются российско-французские проекты в строительстве, авиа- и машиностроении, агропромышленном комплексе.