Никаких «буханок»: на охрану ККТ «Космос» выделят 9 миллионов рублей

21:01 | 19.12.2017

Организацию, которая будет охранять «Космос», выбирают на конкурсной основе. Максимальная сумма, которую потратят на ЧОП, составляет 8,7 млн рублей.



Заявки участников в данный момент находятся на рассмотрении специально созданной комиссии, которая будет оценивать качество предлагаемых предприятиями услуг по опыту работы на культурно-массовых мероприятиях с участием свыше 2000 человек, опыту работы с МУП, количеству охранников в штате.



Необходимость в усиленной охране «Космоса» возникла после инцидента, произошедшего 4 сентября 2017 года: уралец Денис Мурашов врезался на автомобиле УАЗ во входную группу киноконцертного театра. Затем мужчина поджег салон автомобиля, устроив пожар, и скрылся. Позже выяснилось, что данный поджог был реакцией Мурашова на фильм Алексея Учителя «Матильда».



Фото: iz.ru