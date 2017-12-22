«Атомстройкомплекс» и администрация Екатеринбурга будут судиться из-за брусчатки

17:58 | 19.12.2017

Компания «Атомстройкомплекс» собирается судиться с администрацией Екатеринбурга. Дело в том, что чиновники не приняли работы по перекладке брусчатки на проспекте Ленина, так как она не соответствует требованиям СНиПов.



Между тем глава компании Валерий Ананьев заявил, что новой брусчатки было всего 20 %, поэтому выполнить работы должным образом не представлялось возможным.



Отметим, что общая сумма контракта по благоустройству проспекта Ленина составляет 400 млн рублей.



Ранее недовольство ремонтом главной улицы Екатеринбурга высказали Госавтоинспекция и Общественная палата Свердловской области.





Фото: oblgazeta.ru