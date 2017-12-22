Екатеринбуржцу, у которого на вокзале нашли наркотики, дали четыре года строгого режима

17:52 | 18.12.2017

В июле этого года у мужчины на станции Екатеринбург-Пассажирский изъяли 3,1 грамма наркотиков. Сначала 28-летний екатеринбуржец пытался избавиться от свертка, однако транспортные полицейские этому помешали.



Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО, исследование подтвердило, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком, а судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина является зависимым средней стадии.



В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Сейчас ему вынесен приговор — четыре года в колонии строгого режима.





Фото: o-mostovskom.su