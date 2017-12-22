Подрядчики помогают мэрии убрать снег из Екатеринбурга

10:42 | 18.12.2017

29 подрядных организаций помогают администрации города очистить столицу Урала от снега, сообщают представители мэрии.



Всего на улицах Екатеринбурга работает 332 единицы муниципальной дорожной техники, еще 160 самосвалов и 29 грейдеров выводят на улицы города частные организации.



Безусловно, дорожной техники для уборки и вывоза снега городу не хватает, особенно не хватает больших грейдеров, но и докупать собственную технику муниципалитету невыгодно, ведь большую часть года она, по сути, простаивает, масштабные работы ведутся только зимой.



12 тысяч тонн снега вывозится из города каждые сутки. С начала текущего года на уборку города было потрачено 658 млн рублей. В следующем году эта сумма может вырасти до 700 млн рублей, пишет «Наша газета».



Фото: av-cleaning.ru