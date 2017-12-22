В Екатеринбурге отменяют остановку «Васильковая»

09:38 | 18.12.2017

В Екатеринбурге с 1 января будет отменена автобусная остановка «Васильковая» на улице Суходольской. Это связано с тем, что здесь не получается организовать нерегулируемый пешеходный переход по требованиям ГОСТа, так как на данном участке есть крутой поворот, что создает условия для аварийности. Остановка отменяется в оба направления.



В связи с отменой остановки в качестве замены пассажирам рекомендуют использовать остановку «Ледовый дворец».





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