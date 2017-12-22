В ночь на 18 декабря в Екатеринбурге будут эвакуированы все машины, мешающие уборке улиц. Внимательно читайте СПИСОК улиц

15:08 | 17.12.2017

Администрация Екатеринбурга сообщает жителям города, что в ночь с 17 на 18 декабря в Екатеринбурге будет проходить уборка улиц от снега, и рекомендует не парковать машины в центре города в ночь на понедельник, 18 декабря. Все автомобили, мешающие уборке, будут эвакуированы. Также не стоит парковаться вдоль дорог — в городе введено соответствующее ограничение.



«Вывоз снега с привлечением автоэвакуаторов запланирован на ночь с 17 на 18 декабря. К работам будут привлечены сотрудники ГИБДД. Эвакуировать машины будут с 21:00 17 декабря до 6 часов утра 18 декабря», — более подробно рассказали в пресс-службе администрации Железнодорожного района.



Мы же со своей стороны публикуем полный список улиц, на которых будет проходить «генеральная уборка», просим быть внимательнее и не оставлять своего «железного коня» вдоль дорог без присмотра. Утром в понедельник можете не обнаружить его на своём месте.



ВИЗ: дублер ул. Готвальда (сторона домов), дублер ул. Бебеля (с 2 сторон), Фролова от ул. Школьников до улицы Каменщиков (с 2 сторон), Плотников от ул. Нагорная до ул. Татищева (1 сторона), Татищева от ул. Викулова до ул. Плотников (четная сторона), Нагорная от ул. Каменщиков до ул. Плотников (с 2 сторон), бульвар В. Естехина от ул. Фролова до ул. Татищева (четная сторона), Заводская от ул. Металлургов до ул. Крауля (четная сторона), Ключевская от ул. Мельникова до ул. Пирогова (с 2 сторон), Крылова от ул. Ключевская до ул. Крауля (с 2 сторон), Венгерских Коммунаров от ул. Мельникова до дома № 27 по ул. Токарей (нечетная сторона), А. Валека от ул. М. Жукова до ул. Сакко и Ванцетти (нечетная сторона), пандус Московской (четная сторона), пандус С. Дерябиной от ул. А. Бардина до ул. Волгоградская (1 сторона), Белореченская от ул. Волгоградская до ул. Шаумяна (нечетная сторона), пер. Северный, ул. Шевелева, парковки Ф. Революции, Пирогова от Крауля до Ключевской, Урицкого, ул. Володарского, Шейнкмана (от Пестеревского до Челюскинцев), Белореченская (от Посадской до Гурзуфской), внутрикварт. проезд Викулова от Крауля до Венгерских Коммунаров, пандус № 5 развязки Репина — Гурзуфская, проезд от Светлореченской до А. Муранова, 16, Рябинина, Черкасская (от Н. Васильева до Огарева), Чердынская (от Н. Васильева до Огарева), Попова, Хомякова, проезд Викулова до дома № 55, Школьников, пандус С. Дерябиной (от Волгоградской до Шаумяна), дублер улицы Вильгельма де Геннина, дублер улицы Краснолесья, дублер улицы Павла Шаманова, дублер улицы Рябинина, дублер улицы Академика Сахарова, Венгерских Коммунаров от улицы Мельникова до улицы Токарей, 27/2, проезд от улицы Февральской Революции до дома № 12а по улице Антона Валека (детский сад № 582), проезд от дома № 17/1 до дома № 17/2 по улице Белореченской, проезд от улицы Репина до внутриквартального проезда до дома № 55 по улице Викулова, проезд от улицы Рабочих до дома № 82а по улице Крауля (школа № 63), проезд от улицы Заводской до дома № 36Б по улице Заводской (школа № 163), внутриквартальный проезд от улицы Репина до улицы Ухтомской, Анри Барбюса от улицы Токарей до дома № 27/2 по улице Красноуральской, Анри Барбюса от улицы Мельникова до дома № 10 по улице Крауля, Анри Барбюса от улицы Пирогова до улицы Крылова, проезд от улицы Готвальда до дома № 20а по улице Опалихинской, проезд от улицы Опалихинской до дома № 29а по улице Опалихинской (детский сад № 27).



Железнодорожный район: от Колмогорова до дома № 66 по ул. Колмогорова, Колмогорова от Одинарки до дома № 54 по ул. Колмогорова, Шевченко от Луначарского до Кузнечной (четная сторона), Луначарского от Короленко до Азина (четная сторона), Мамина-Сибиряка от Азина до Короленко, Азина от Челюскинцев до Испанских Рабочих, проезд вдоль сквера Джавахарлала Неру, Героев России, Надеждинская от Таватуйской до Седова, Соликамская от Технической до Маневровой, проезд у домов № 19, 21, 23, 25 по ул. Челюскинцев, Кишиневская от Кунарской до Билимбаевской, троллейбусное кольцо у гостиницы «Маринс Парк Отель», Братьев Быковых от Еремина до Челюскинцев, Испанских Рабочих от Азина до Братьев Быковых, Ватутина от Соликамской до Минометчиков, Короленко от Луначарского до Восточной, Таежная от Ватутина до дома № 8 по ул. Таежной, Коммунальная от Технической до Кунарской, Соликамская от Ватутина до Маневровой, проезд по ул. Ангарской от ул. Расточной до дома № 50 по Ангарской, проезд по ул. Билимбаевской от дома № 37 до Дружининской, проезд по ул. Технической от дома № 156 до Дружининской.



Кировский район: переулок Асбестовский (от Тобольской до Блюхера), Комсомольская (от Блюхера до Кулибина), Омская (от Маяковского до Советской), Мира (от Библиотечной до Блюхера), Педагогическая (от Гагарина до Коминтерна), Малышева (от Гагарина до Мира), Академическая (от Гагарина до Студенческой), Кулибина (от Комсомольской до Студенческой), пер. Курьинский (от Комсомольской до Студенческой), Коминтерна (от Малышева до Педагогической), пер. Шадринский (от Милицейской до Блюхера), Восточная (от Первомайской до Ленина), Парковый (от Советской до Гражданской Войны), Гражданской Войны — Парковый, Уральская (от Советской до Кондукторской), Флотская — Асбестовский, Чекистов (от Сулимова до Ирбитской), Ирбитская (Д. Зверева до Раевского), Менделеева (от Июльской до Ирбитской), Красина (от Маяковского до Смазчиков), Бехтерева (от Боровой до Д. Зверева), Смазчиков — дублер до Уральской, Луначарского (от Шевченко до Ленина), Кондукторская — Уральская, Новгородцевой — Сыромолотова, Высоцкого (дублер) до 40-летия ВЛКСМ, Бетонщиков до 40-летия ВЛКСМ, Вилонова (от Учителей до Д. Зверева), Восточная (от Шевченко до Первомайской), Шарташская (от Луначарского до Бажова), Технологическая (от Комсомольской до Студенческой), Чаадаева (от Комсомольской до Студенческой), Советская (от Уральской до Паркового), Сулимова (от Учителей до Советской), Бажова (от Шарташской до Шевченко), Кузнечная (от Шевченко до Ленина, от Шевченко до Шарташской, от Ленина до Первомайской), Мичурина (от Шарташской до Ленина), Толмачева (от Первомайской до Ленина).



Ленинский район: Фрунзе от улицы 8 Марта до улицы Степана Разина, Степана Разина от улицы Фурманова до дома № 76 по улице Степана Разина, Фрунзе от улицы Верещагина до дома № 102 по улице Фрунзе, Сакко и Ванцетти от улицы Куйбышева до улицы Народной Воли, переулок Университетский от улицы Народной Воли до улицы Куйбышева, Уктусская от улицы Большакова до улицы Фурманова, Гоголя от улицы Куйбышева до улицы Малышева, Карла Маркса от улицы Гоголя до улицы Розы Люксембург, Серова от улицы Фурманова до улицы Фрунзе, Волгоградская от дома № 45 до дома № 35 по улице Волгоградской, Громова от улицы Академика Бардина до улицы Онуфриева, Чайковского от улицы Фурманова до улицы Фрунзе, Радищева от улицы Хохрякова до улицы Вайнера, Сурикова от улицы Фурманова до улицы Отто Шмидта.



Октябрьский район: проспект Ленина от К. Либкнехта до Красноармейской, Малышева от Белинского до Восточной, дублер ул. Восточной, Большакова от Луначарского до Мичурина, Белинского от Декабристов до Малышева, Декабристов от Восточной до Мичурина, Тверитина от Мичурина до Луначарского, Мичурина от Декабристов до Тверитина, Луганская, Народной Воли от Куйбышева до Р. Люксембург, Бахчиванджи, Ракетная от Бахчиванджи до Авиаторов, Авиаторов от Спутников до Ракетной, Латвийская от Эстонской до Хвойной, Бессарабская от Латвийской до Прибалтийской, Кузнечная от Ленина до Бажова, Энгельса от Луначарского до Бажова, К. Маркса от Красноармейской до Мамина-Сибиряка.



Орджоникидзевский район: Старых Большевиков: от ул. Краснофлотцев до ул. Баумана, от ул. Корепина до ул. Фронтовых Бригад; Стачек: от пер. Калиновского до ул. Фронтовых Бригад; Электриков: от дома № 25 до пр-та Космонавтов; Таганская: от ул. Красных Командиров до ул. Краснофлотцев; Таганская: от ул. Фрезеровщиков до ул. Войкова, от ул. Фрезеровщиков до ул. Совхозной; Донская: от ул. Энтузиастов до ул. Баумана; Войкова: от Старых Большевиков до ул. Донской; Баумана: от Старых Большевиков до ул. Шефской; Парниковая, Тепличная, Совхозная: от пр-та Космонавтов до ул. Шефской; Краснофлотцев: от пр-та Космонавтов до ул. Вали Котика; Энтузиастов: от ул. Вали Котика до пр-та Космонавтов; Лобкова вдоль дома № 50; Восстания: от ул. Ломоносова до ул. Бакинских Комиссаров; Бакинских Комиссаров: от пр-та Космонавтов до ул. Ярославской; Победы: от ул. 40-летия Октября до ул. Стахановской; Избирателей: от ул. Ломоносова до ул. Ильича; Народного Фронта: от пер. Осоавиахима до ул. Восстания; Молодежи: от ул. Восстания до ул. Коммунистической; Калинина: от ул. Индустрии до ул. Ильича; Стахановская: от ул. Калинина до ул. Кировградской, от ул. Избирателей до ул. Восстания; Краснознаменная: от ул. Ильича до ул. Стахановской; Банникова: от ул. 40-летия Октября до ул. Социалистической.



Чкаловский район: внутриквартальный проезд от Сурикова до Союзной, дублер ул. Титова, Авиационная, Братская, Грибоедова, Дорожная, Инженерная, Орденоносцев, Родонитовая, Союзная, Сурикова, Циолковского, Шварца.



Фото: Официальный портал Екатеринбурга