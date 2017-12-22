Воздушная гавань города не подвела екатеринбуржцев

14:38 | 17.12.2017

Бизнесмен из Ростова-на-Дону пожаловался губернатору Калининградской области на холод в аэропорту Храброво, сообщается на портале «Калининград.ru».



Казалось бы, какое отношение это сообщение имеет к нашему региону, а оказалось — самое прямое. Предприниматель из Ростова привел в пример наш аэропорт. «Мы вчера были на форуме в Екатеринбурге. Так вот у них на улице минус 20 градусов, а в аэропорту гораздо теплее, чем у вас. Даже чай не согревает», — сказал бизнесмен.



Глава Калининградской области ответил, что в здании аэровокзала идёт реконструкция, но он обратится к руководству аэропорта, чтобы они внимательнее следили за соблюдением температурного режима в помещениях.



Ну а жителям Среднего Урала есть чем гордиться: действительно, аэропорт Кольцово — один из лучших аэропортов страны.



Фото: avia.pro