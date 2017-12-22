Тлеющая свалка в Екатеринбурге — борьба продолжается

Площадь очагов тления на несанкционированной свалке в Екатеринбурге, расположенной на Химмаше, за последние сутки сократилась более чем в два раза. В настоящее время площадь тления составляет 250 квадратных метров.По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте работают 19 единиц спецтехники и 48 человек. Борьба с очагами тления продолжается.Напомним хронику развития событий.Первое известие о горящей свалке появилось 14 декабря. «Около 17:00 мск произошел пожар на мусорной свалке на ул. Черняховского в районе Химмаш в Екатеринбурге. На данный момент площадь пожара — 1 тыс. кв. метров, существует угроза распространения огня», — говорилось в сообщении МЧС.Однако жители Химмаша несколько не согласились с мнением МЧС по поводу времени возгорания. «Четвёртые сутки что-то сильно горит в стороне Южных очистных сооружений. Весь Химмаш в дыму, запах гари ужасный, окна не открыть, не проветрить. На подоконниках и машинах — пепел. Людям впору доставать противогазы — дышать совершенно нечем, астматикам особенно тяжело», — сообщали читатели Е1.RU.15 декабря прошло внеочередное заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности Чкаловского района Екатеринбурга для принятия дополнительных мер по ликвидации очага возгорания.Для тушения пожара чиновники районной администрации обратились к подрядным организациям, осуществляющим вывоз снега с городских улиц, с просьбой везти его на горящую свалку.На тот момент в тушении свалки задействовано 6 единиц техники, в том числе передвижной пожарный водоем объемом 12 тонн.Тем временем специалисты Роспотребнадзора проводят мониторинг ситуации в районе. «Ночью специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выехали на место ЧС. Проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки. По исследуемым показателям (углерода оксид, азота оксид, серы диоксид) превышений предельно допустимых концентраций не выявлено», — говорилось в сообщении областного управления.«В качестве основных версий возникновения возгорания, по словам заместителя главного госинспектора Екатеринбурга по пожарному надзору Виктора Калинина, рассматриваются самовозгорание и неосторожное обращение с огнем лиц без определенного места жительства», — сообщала пресс-служба МЧС, добавляя, что на тот момент в ликвидации «очагов тления» задействованы уже 57 человек и 32 единицы спецтехники.16 декабря появилось сообщение МЧС о том, что удалось наполовину сократить площадь возгорания на свалке в Чкаловском районе. Спецтехника продолжает проливку тлеющих очагов, к ликвидации пожара подключены бульдозеры, площадь очагов тления на несанкционированной свалке сократилась до 600 кв. м.Фото: служба спасения «Сова»