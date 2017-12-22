На Химмаше загорелся автомобиль с нетрезвым водителем внутри

13:07 | 17.12.2017

В Екатеринбурге на Профсоюзной (микрорайон Химмаш) сегодня ночью загорелся автомобиль с водителем, находящимся в нетрезвом состоянии. К счастью, человек не пострадал.



По словам очевидцев, мужчина слушал громкую музыку, а спустя время завел автомобиль и начал резко «газовать», из-за чего и вспыхнул двигатель. Нетрезвого водителя из автомобиля спасли жители близстоящих домов, а затем они же начали тушить автомобиль водой, снегом и огнетушителем.



Спустя 15 минут к автомобилю приехали пожарные. Как сообщили СМИ в пожарной части, когда подъехали спасатели, водитель уже стоял рядом с потушенным автомобилем. Оказался повреждён моторный отсек автомобиля из-за возгорания двигателя, которое, скорее всего, случилось из-за короткого замыкания электропроводки.



Фото: «Подслушано.Химмаш»/vk.com