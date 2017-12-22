В Екатеринбурге ликвидирован крупный пожар на несанкционированной свалке

В Екатеринбурге, на улице Черняховского, потушен крупный пожар площадью 1 тыс. кв. метров на несанкционированной свалке. Сейчас продолжается проливка тлеющих отходов и мониторинг состояния воздуха, работает 45 человек и 18 единиц спецтехники, на свалку организован вывоз снега с городских улиц. Угрозы для населения нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.На месте также проходит экстренное заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности.Напомним, что пожар разгорелся накануне вечером. Из-за задымления жителей района попросили не открывать окна и по возможности меньше выходить на улицу.