Микрорайон Академический в Екатеринбурге может стать федеральной площадкой для программы «Умный город»

20:45 | 25.03.2019

Фото: 2gis.ru

В Екатеринбурге микрорайон Академический может стать федеральной площадкой программы «Умный город». Этот вопрос стал темой обсуждения на совещании у вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова. Также в правительстве региона рассказали, когда Академический станет отдельным административным районом города.



Алексей Орлов поддержал идею присвоения Академическому статуса федеральной площадки программы «Умный город», отметив, что районе есть все условия для успешной реализации проекта по внедрению цифровых технологий. По итогам обсуждения чиновники и бизнесмены решили провести в Академическом всероссийское совещание по вопросам жилищного строительства и внедрения технологий «Умного города».



Также на совещании подняли вопрос, когда Академический станет отдельной административной единицей города. По словам губернатора области Евгения Куйвашева, это точно произойдёт до 2023 года. На совещании принято решение сформировать рабочую группу по этому вопросу. Отметим, что площадка для размещения административного центра восьмого района Екатеринбурга уже определена и готова для освоения.