На Урале директора турфирмы, похитившую у клиентов 2 млн рублей, посадили на пять лет

17:10 | 25.03.2019

фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге к пяти годам в колонии общего режима приговорена директор туристической фирмы ООО «УралЕвроТур», признанная виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.



Установлено, что в период с октября 2015 года по январь 2017 года женщина присвоила деньги клиентов – порядка 2 млн рублей. Всего выявлено 19 преступных эпизодов.







«Обвиняемая должна была перечислить туроператорам денежные средства для бронирования и оплаты поездки. Однако на расчетные счета компаний-перевозчиков деньги так и не поступили, и туроператоры вынуждены были отменять заказы. Обвиняемая, действуя из корыстных побуждений и осознавая общественную опасность своих действий, умышленно обязательства по договору не выполнила, денежными средствами потерпевших распорядилась по своему усмотрению», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.

