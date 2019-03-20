16:35 | 25.03.2019

фото: ok.ru

В Нижнем Тагиле осудили группу наркосбытчиков из трех человек. Установлено, что в 2017 году злоумышленники занимались сбытом запрещенных веществ, в том числе героина, на территории Нижнего Тагила.



Организатором преступной группы была женщина – Александра Геворгян. Она привлекла к незаконной деятельности двух человек - Али Мамедова и Юлию Калимуллину, - которые отвечали за закупку наркотиков. Они же сбывали вещества лично и через «закладки».







Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Мамедова и Калимуллину задержали в конце 2017 года при перевозке запрещенных веществ из Пермского края в Свердловскую область. В их машине, кроме наркотиков, нашли револьвер и патроны. Геворгян задержали в марте 2018 года. В ее доме находилось 35 граммов наркотического вещества карфентанила.



В итоге Александру Геворгян приговорили к 14 годам общего режима со штрафом в 150 тысяч рублей, Юлию Калимуллину – к 10 годам общего режима со штрафом в 60 тысяч рублей, Али Мамедова – к 11 годам строгого режима со штрафом в 80 тысяч рублей.