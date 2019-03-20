Вчера на улице Карьерной загорелся автосервис

10:19 | 25.03.2019

фото: gorodok.bz

Накануне вечером, около девяти часов, в Екатеринбурге на улице Карьерной загорелся автосервис. Площадь пожара составила 50 кв.м. В результате повреждены кровля, перекрытие и внутренняя отделка помещения. Сгорел автомобиль «ВАЗ-2121», также досталось автомобилям Toyota Avensis и «ГАЗ Соболь-2752» - у них повреждены кузова.



«В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 10 человек личного состава. В 21:27 огонь локализован, 21:32 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:38», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.