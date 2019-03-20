В Екатеринбургском зоопарке родился жеребенок Яшка

20 февраля в Екатеринбургском зоопарке у семейства миниатюрных американских лошадок родился жеребенок. Его назвали Яшкой.Малыш очень резвый: он уже бегает галопом по вольеру и играет со своей сводной сестрой Варежкой.«Очень подвижный, игривый и самостоятельный малыш. Пегой масти, весь в родителей. Один глаз небесно-голубой, а другой – пронзительно-карий», - отмечают в зоопарке.Екатеринбуржцев приглашают посмотреть на жеребенка.