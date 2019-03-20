В мае начнутся работы по благоустройству Шарташского лесопарка

11:51 | 22.03.2019

В мае в Екатеринбурге начнутся работы по благоустройству Шарташского лесного парка. Подрядчиком является ООО «УралДорТехнологии»: компания должна отремонтировать парковую дорогу, создать велодорожки, обустроить тротуары, организовать освещение и видеонаблюдение.



На первом этапе будет построена велопешеходная дорожка от улицы Кленовая до улицы Егоршинский подход, затем дорожку продолжат до улицы Большой шарташский каменный карьер и улицы Поселок Пески. Также вдоль дорожки нужно провести озеленение. Что касается капитального ремонта парковой дороги, то на это, по проекту, уйдет порядка трех лет.



Напомним, что изначально конкурс на проведение указанных работ выиграла компания «Урал инжиниринг», но контракт расторгли, так как подрядчик не приступал к работе. В итоге в результате повторного конкурса выбрали ООО «УралДорТехнологии». Кстати, эта же компания занималась разработкой проекта благоустройства парка.



Общий проект благоустройства Шарташского лесопарка предусматривает создание велосипедных дорожек, площадок для активного отдыха, пунктов проката, кафе, медпунктов. У входов в парк появятся административные здания и парковки. Кроме того, в парке могут создать Историко-краеведческий комплекс под открытым небом, где будут представлены макеты традиционных уральских жилых построек разных периодов.