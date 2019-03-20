Новости дня
11:51 | 22.03.2019
В мае начнутся работы по благоустройству Шарташского лесопарка
На первом этапе будет построена велопешеходная дорожка от улицы Кленовая до улицы Егоршинский подход, затем дорожку продолжат до улицы Большой шарташский каменный карьер и улицы Поселок Пески. Также вдоль дорожки нужно провести озеленение. Что касается капитального ремонта парковой дороги, то на это, по проекту, уйдет порядка трех лет.
Напомним, что изначально конкурс на проведение указанных работ выиграла компания «Урал инжиниринг», но контракт расторгли, так как подрядчик не приступал к работе. В итоге в результате повторного конкурса выбрали ООО «УралДорТехнологии». Кстати, эта же компания занималась разработкой проекта благоустройства парка.
Общий проект благоустройства Шарташского лесопарка предусматривает создание велосипедных дорожек, площадок для активного отдыха, пунктов проката, кафе, медпунктов. У входов в парк появятся административные здания и парковки. Кроме того, в парке могут создать Историко-краеведческий комплекс под открытым небом, где будут представлены макеты традиционных уральских жилых построек разных периодов.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:41 | 22.03.2019
Более 50 малонаселенных сел и деревень Пермского края получат доступ к высокоскоростному интернету в 2019 году
13:39 | 22.03.2019
В Екатеринбурге отремонтируют дороги на полтора миллиарда рублей
13:15 | 22.03.2019
Уральские таможенники изъяли 1,5 тонны безакцизных сигарет
13:12 | 22.03.2019
Пермская делегация победила во всех номинациях Всероссийского робототехнического форума «ИКаРёнок»
12:43 | 22.03.2019
Набережную от Малышева до Куйбышева хотят благоустроить ко Дню города
12:29 | 22.03.2019
Выходные в Перми будут прохладными
12:14 | 22.03.2019
Евгений Куйвашев поздравил уральского промышленника-миллиардера Дмитрия Пумпянского с юбилеем
11:54 | 22.03.2019
В Кургане построят еще один бассейн
11:51 | 22.03.2019
В мае начнутся работы по благоустройству Шарташского лесопарка
11:18 | 22.03.2019
На Урале заключенному пытались передать алкоголь в коробке молока
10:59 | 22.03.2019
Активисты снова «обнимут» сквер у Театра драмы
10:47 | 22.03.2019
В Свердловской области перестали отказываться от детей синдромом Дауна
10:36 | 22.03.2019
В Курганской области дети стали реже болеть туберкулезом
10:20 | 22.03.2019
«Неистовый Виссарион»: в Екатеринбурге учреждена первая в России премия для литературных критиков
09:31 | 22.03.2019
В Екатеринбурге повторно осудили банду скинхедов
09:21 | 22.03.2019
Ночью на улице Шефской горели три автомобиля
22:37 | 21.03.2019
Погоня с плёткой в элитном ЖК Екатеринбурга: уралец бегал за бывшей женой с секс-инвентарём и пистолетом
21:43 | 21.03.2019
Бывший соратник Ходорковского может угодить в тюрьму за причастность к «Открытой России»
21:11 | 21.03.2019
Высокоскоростная магистраль, которая соединит Екатеринбург с Челябинском, обойдётся в 400 миллиардов рублей
21:10 | 21.03.2019
Экс-председатель ТСЖ «Кабельщиков, 10» в Перми осуждена на три года после махинаций с платежами за тепло
21:02 | 21.03.2019
Пять пермских предприятий получат финансовую поддержку от Корпорации МСП
19:25 | 21.03.2019
В Прикамье запретят продажу «вейпов» несовершеннолетним
19:17 | 21.03.2019
Для пермяков пройдет офлайн-регистрация на фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка»
18:49 | 21.03.2019
Внесены корректировки в Закон «Об образовании в Пермском крае»
18:44 | 21.03.2019
Игорь Сапко: Предложенные законопроектом изменения позволят упростить ознакомление населения с принимаемыми органами власти решениями
18:37 | 21.03.2019
Комитет по бюджету рекомендовал Пермской гордуме выделить дополнительные средства на вывоз снега
18:25 | 21.03.2019
Из бюджета Пермского края направят по 80 млн рублей ежегодно на подарки новорожденным
18:00 | 21.03.2019
Евгений Куйвашев напомнил подчиненным о сжатых сроках по благоустройству Шарташского лесного парка
17:57 | 21.03.2019
В Прикамье выплаты пенсий по новому порядку начнутся уже в мае
17:33 | 21.03.2019
Свердловчанка Арина Верина поборется за корону «Мисс Россия 2019»
17:30 | 21.03.2019
Угоны, кражи и избиение. В Шадринске будут судить банду подростков