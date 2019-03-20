На Урале заключенному пытались передать алкоголь в коробке молока

11:18 | 22.03.2019

фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Накануне заключенному лечебного исправительного учреждения №51, который находится в Нижнем Тагиле, пытались передать алкоголь. Запрещенное спиртное для осужденного, отбывающего наказание за кражу, принесла женщина. В сумке были продукты питания, в том числе пакет молока и пакет сока, в которых и находился алкоголь.



«Во время досмотра продуктов питания в коробке молока «Честное коровье молоко» объемом 1 литр, в коробке яблочного сока «Сок 100 % голд» обнаружена жидкость прозрачного цвета с запахом алкоголя, общий объем 1,5 литра», - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по региону.